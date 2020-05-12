ABD ve Fransa'da Kovid-19, organ nakillerinde düşüşe neden oldu

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Lancet dergisine konuşan uzmanlar, en yaygın yöntem olan ölen bağışçıdan alınan organ nakillerinin, şubat sonundan nisan başına kadar geçen sürede ABD'de neredeyse yarı yarıya, Fransa'da ise yüzde 90 düştüğünü açıkladı.

ABD'de nakil sistemini işleten Birleşik Organ Paylaşım Ağı'na göre, hayattaki bağışçılardan nakiller de Kovid-19 salgını sırasında benzer şekilde düştü. ABD'de salgın ilan edilen martın ikinci haftasında, hayattaki bağışçılardan 151 nakil yapılırken, nisanın ilk haftasında bu sayı 16'ya indi.

Düşüşte ilk sıraya "böbrek nakilleri" yerleşirken, bunu "kalp, akciğer ve karaciğer" nakilleri izliyor.

Uzmanlar, Kovid-19'dan değil de salgının yeni bir organa sahip olma şanslarını engellemesi nedeniyle kaç kişinin yaşamını yitirebileceğini söylemek için ise henüz erken olduğunu ifade ediyor.

- "Ölen bağışçının kaybedilen organları, yitirilmiş fırsatlar"

Paris Nakil Grubunun yöneticisi ve böbrek uzmanı Dr. Alexandre Loupy, hayattaki bağışçılarla yeni bir nakil tarihinin ayarlanabileceğini, ölen bağışçının kaybedilen organlarının yitirilmiş fırsatlar olduğunu dile getirdi.

Pennsylvania Üniversitesinden Dr. Peter Reese de nakillerde Fransa'da daha yüksek kaydedilen düşüşün ABD'de olduğu gibi eyaletlere göre değişkenlik gösteren değil, daha merkezi kamu sağlığı politikalarından kaynaklanıyor olabileceği değerlendirmesini yaptı.

Dünya çapında hastaneler, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm tıbbi bakım gerektiren işlemleri erteledi.

Tercihe bağlı olmayan ameliyatlar sınıfına giren organ nakillerinde, operasyondan sonra bağışıklık baskılayıcı ilaçlar verilen hastaya virüs bulaşması büyük bir risk olarak görülüyor.