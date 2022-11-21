Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

ABD ve Endonezya ortak tatbikatları artıracak

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ülkesi ve Endonezya'nın ortak tatbikatları artıracağını bildirdi

Giriş: 21.11.2022 - 23:51 | Güncelleme: ABONE OL
ABD ve Endonezya ortak tatbikatları artıracak
ABD ve Endonezya ortak tatbikatları artıracak
0:00 / 0:00
AA

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Austin resmi ziyarette bulunduğu Endonezya'nın başkenti Cakarta'da mevkidaşı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Austin, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD ve Endonezya arasında yapılan görüşmelerin sıklığının ülkeler arasındaki ortaklığın önemini gösterdiğini dile getirdi.

İki ülke arasındaki dostluğun en az 70 yıla dayandığına dikkati çeken Austin, "Savunma iş birliğimizin kapsamı genişlemeye devam edecek." dedi.

ABD ve Endonezya'nın daha fazla ortak askeri tatbikat yapacağını söyleyen Austin, taahhütlerin kapsamını artırmayı sürdüreceklerini belirtti.

Prabowo'nun, ülkesinin Boeing'den F-15 alımına yönelik karar verme aşamasında olduğunu söylemesi üzerine Austin, F-15 alımının müşterek çalışmayı artırabileceğini belirtti.

Prabowo da iki ülkenin askeri personelinin on yıllardır eğitim ve ortak tatbikatlarda birlikte çalıştığını dile getirdi.

UKRAYNA - RUSYA SAVAŞI

Asya basınında yer alan haberlere göre, konuşmasında Ukrayna - Rusya Savaşına değinen Austin, "Ne kadar uzun sürerse sürsün Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Austin, Ukrayna ordusunun Kiev, Harkiv ve Herson'daki ilerlemesine atıfta bulunarak, kendisine sunulan desteği akıllıca kullanan Ukrayna'nın, savaş meydanında şimdiye kadar oldukça başarılı olduğunu belirtti.

Kışa girildiğine dikkati çeken Austin, ABD'nin sağladığı en az 20 milyar dolarlık yardım sayesinde Ukrayna güçlerinin daha iyi teçhizatlandırıldığını söyledi.

Austin, "(Ukrayna güçleri) Onlara sağladıklarımız sayesinde düşmanlarından çok daha iyi durumda olacaklarını düşünüyorum." dedi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Maskeli saldırganlar kahveye ateş açtı: 3 yaralı
Maskeli saldırganlar kahveye ateş açtı: 3 yaralı
Boğazı kesilmiş bir kişi, evinin ahırında ölü bulundu
Boğazı kesilmiş bir kişi, evinin ahırında ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Zincirleme trafik kazası! 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazası! 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.