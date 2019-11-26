ABD ve Çin arasında üst düzey ticaret görüşmesi

Yaklaşık 16 aydır süregelen ticaret savaşını sona erdirecek bir anlaşmanın "birinci aşaması" üzerinde mutabakat oluşturmaya çalışan ABD ile Çin'in en üst düzey ticaret müzakerecileri bugün telefonla görüştü.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin'in telefonda görüştüğü belirtildi. Görüşmede yetkililerin "birinci aşama" ile ilgili konuları ele aldıkları ve diğer hususları hakkında iletişimi sürdürmekte mutabık oldukları belirtildi.

Buna ek olarak bakanlık tarafların "temel kaygılar" hususunda görüştüklerini ve "ilgili sorunların çözümü için hemfikir olduklarını" belirtti.

ABD-Çin ticaret görüşmelerinde birinci aşamanın Kasım ayı içerisinde tamamlanması bekleniyordu ancak Beyaz Saray'a yakın kaynaklar mutabakatın yeni yıla sarkabileceğini belirtiyorlar.

Müzakerelerde Çin, ticaret savaşı başlangıcından bu yana getirilen ek gümrük vergilerinde ABD'nin masaya koyduğundan daha kapsamlı indirimler isterken, ABD de kendi taleplerinde diretiyor.