ABD ve Azerbaycan dışişleri bakanları Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

AA

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov, Ermenistan'ın yapıcı olmayan politikası, sivil Azerbaycanlılara kasıtlı ateş açılması, yurt dışından paralı asker ve terörist grupların toplu Ermenistan safında savaşması ve diğer konularda ABD'li mevkidaşına bilgi verdi.

Bayramov, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'la ilgili haklı tutumunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ilgili dört kararı ve diğer uluslararası kuruluşların ilgili belgelerine dayandığını kaydetti.

Pompeo ve Bayramov, ABD-Azerbaycan ilişkilerine yönelik diğer konuları da müzakere etti.