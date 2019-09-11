11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İşlenmiş meyve ve sebze üretiminde kalite ve güvenilirlik prensibiyle çalışan firmanın fide ekim alanlarında özenle yetiştirilen ürünler, 5 bin metrekare kapalı alan üzerinde kurulu entegre tesislerde kurutulmuş meyve haline getiriliyor.
Gıda işleme sürecinin her evresinde son teknolojiyle çalışan işletme, hem yöre halkının istihdamına hem de bölge kalkınmasına katkı sağlıyor.
Daha önce elma, armut, kiraz, limon, kayısı, portakal ve vişneden meyve cipsi üreten firma şimdi de organik kavun ve karpuzları kurutarak yurt dışına ihraç etmeyi hedefliyor.
İşletme sahibi Erdem Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmanın 4 yıldır sağlıklı atıştırmalık üretimi yaptığını, cipse dönüştükleri sebze ve meyveleri 13 ülkeye sattıklarını söyledi.
Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Kurt, "Yeni ürünleri yelpazemize eklemeye çalışıyoruz. Daha önce elma, armut, kayısı, limon, portakal, vişne ve kiraz cipsi yapmıştık. Şimdi de kavun ve karpuz cipsi üretimine başladık." dedi.
Kullandıkları karpuzun organik olarak yetiştirildiğini anlatan Kurt, şöyle devam etti:
"Çiftçiden organik sertifikalı ürünleri alıp işletmemize getiriyoruz. Burada yıkayıp ayıkladıktan sonra kesiyoruz ve fırınlarımızda kurutuyoruz. Karpuzlarımız Manisa'dan geliyor. Karpuzlar kurutulduktan sonra yurt dışına ihracatı yapılacak. Başta Amerika'ya gidecek. Ürünlerimiz sağlıklı atıştırmalık olarak kullanılıyor. Cips formunda ve yemesi keyifli bir ürün. Çikolata ve şeker benzerlerinin muadili olarak tercih ediliyor."
"ÜRETİM BANDIMIZ TAMAMEN ORGANİK OLARAK İŞLEM GÖRÜYOR"
Ürünlerini ABD'nin ardından Avrupa'ya da göndermeyi hedeflediklerini belirten Kurt, bunun için görüşmeler yürüttüklerini söyledi. Kurt, "Avrupa ve Amerika'da beslenme alışkanlıkları değişmeye başladı. Abur cuburdan ziyade meyve ve benzeri ürünleri, sağlıklı ürünleri tercih etmeye başladılar. Bu nedenle başarılı olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.
Erdem Kurt, şunları kaydetti:
"Üretim bandımız tamamen organik olarak işlem görüyor. Herhangi bir katkı, koruyucu kullanmıyoruz. Bu ürünler daha başka şekillerde üretilebiliyor fakat burada konvansiyonel yöntemlerden ziyade sanayi üretimi olarak yapılıyor. Ürünlerimiz de organik olarak üretiliyor. Yani çiftçinin tarladan topladığı karpuzu sadece fırında kurutuyoruz. Yaptığımız işlem bundan ibaret. Karpuz kuruduktan suyunu uçuruyoruz fırınlarda. Geriye sadece karpuzun özü, tadı, şekeri, aroması kalıyor. Karpuzda 500 ton ham madde işlemeyi düşünüyoruz diğer ürünlerin üretimi başlayana kadar."
Kurt, benzer yöntemle kuruttukları kavunun da ihracatının yapılması için görüşmelerinin sürdüğünü bildirdi.
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