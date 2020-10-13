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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 220 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 45 bin 328 artışla 8 milyon 38 bin 543'e çıktı.

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 319 artarak 220 bin 27'ye ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 186 bini, yapılan test sayısı 119 milyon 499 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 858 bin 368 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 839 bin 569 vakayla Teksas ve 736 bin 24 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 391 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 7 milyon 179 bini aşkın vakayla Hindistan ve 5 milyon 103 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de son 24 saatte 17 bin 234 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 634 bin 920'ye yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 17 bin 234 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 143 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 634 bin 920'ye, toplam can kaybı ise 43 bin 18'e ulaştı.

İTALYA'DA SON 24 SAATTE 6 BİNE YAKIN VAKA

İtalya'da son 24 saatte 5 bin 901 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük verilere göre, son 24 saatte 5 bin 901 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ağustostan beri yükselişte olan günlük vaka eğrisi ise bugün "en üst seviyeye" ulaştı.

Salgının başladığı şubat ayından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı toplam 365 bin 467'ye yükseldi.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 87 bin 193'e çıkarken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da bugün "ikinci dalgadaki en yüksek düzeye" ulaştı. Son 24 saatte 62 kişinin daha alınmasıyla yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 514'e çıktı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 41 artarak 36 bin 246'ya yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 1428 artarak 242 bin 28'e çıktı.

"DİKKATİMİZİN DAĞILMASINA İZİN VERMEMELİYİZ"

Bu arada, bugün erken saatlerde imzaladığı yeni başbakanlık kararnamesiyle ülke genelinde yeni bazı sıkı tedbirleri devreye sokan Başbakan Giuseppe Conte, basına yaptığı açıklamada, "Epidemiyolojik eğri yükseliyor. Yeni fedakarlıklara ihtiyaç var ancak bu şekilde bu aşamayla yüzleşebiliriz. Bazı ülkeler, daha kritik dönemden geçiyor. İtalya, şu an daha iyi ama dikkatimizin dağılmasına izin vermemeliyiz." dedi.

Conte, vatandaşlara "daha fazla sorumlu davranma" çağrısında bulundu.