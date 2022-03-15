ABD vatandaşı evinde ölü bulundu

ABD vatandaşı Nabeel Mahmood (59), İstanbul Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu.

Olay, dün saat 20.00'da Beyoğlu ilçesi Firuzağa Mahallesi Çukurcuma Caddesi'nde meydana geldi. Üç katlı apartmanda yaşayan Nabeel Mahmoud'dan haber alamayan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla Nabeel Mahmoud'un yaşadığı daireye girdi. Polis ekipleri şahsı hareketsiz vaziyette buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mahmoud'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay Yeri İnceleme Ekipleri ölen kişinin dairesinde çalışma başlattı. Nabeel Mahmoud'un ölüm sebebi araştırılıyor.

Öte yandan, yaşadığı yeri aynı zamanda ofis olarak kullanan Nabeel Mahmood'un kaldığı apartmana daha önce 3 defa hırsız girdiği öğrenildi.