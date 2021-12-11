Uzaya çıkan isimlere astronot unvanı

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İngiliz iş insanı Richard Branson, kurucusu olduğu Virgin Galactic’in roketiyle Temmuz ayıd uzaya çıkıp geri dönmüştü. Hemen ardından ise Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, Bezos'un da içinde olduğu New Shepard uzay aracını uzaya fırlatılmış ve geri getirmişti.

Ancak ABD Federal Havacılık İdaresi, kurallarda değişikliğe gitmiş ve iki milyarder ile birlikte uzaya çıkan ekibe astronot unvanı verilmeyeceği belirtilmişti.

Sonradan belirlenen kurallara göre, astronot olabilmesi için "uçuş sırasında kamu güvenliği için gerekli olan veya insanlı uzay uçuşu güvenliğine katkıda bulunan faaliyetler göstermiş olmaları" şartı istenmişti.

TÜM UZAYA ÇIKANLARA ASTRONOT KANATLARI VERİLECEK

Ancak CNN International'ın özel haberine göre ABD Federal Havacılık İdaresi değişikliğe gitti ve SpaceX'in Inspiration4 misyonunun mürettebatı da dahil olmak üzere, Dünya'nın en az 50 mil üzerinde uçmuş olan 12 kişiye astronot kanatları verecek.

Bununla birlikte FAA'nın Blue Origin'in New Shepherd uzay aracında uçan sekiz kişiye, Virgin Galactic'in SpaceShipTwo'sunda uçan üç kişiye ve Eylül ayında uzayda üç gün geçiren SpaceX ekibinin dört üyesine kanat vereceğini öğrenildi.

Astronot kanatları, sembolik değerlerinin ötesinde bir öneme sahip değiller, ancak özel şirketler uzaya yolculuk satmak için yarışırken, bunun öneminin artması bekleniyor.