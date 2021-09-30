ABD Ulusal Güvenlik Danışmanından, Suudi Arabistan'ın kendini savunmasına destek mesajı

AA

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın ardından Suudi Arabistan'a gelen Sullivan, Neom kentinde Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüştü.

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking'in de katıldığı toplantıda Bin Selman, Suudi Arabistan'ın geçen mart ayında başlattığı ancak Husilerin reddettiği Yemen girişimine dikkati çekti.

Sullivan ise ABD'nin, Suudi Arabistan'ın füze ve İran destekli insansız hava araçları saldırıları da dahil olmak üzere tüm tehditlere karşı topraklarını savunmasına tam destek verdiğini söyledi.

Sullivan ayrıca "ABD Başkanı Biden'ın Suudi Arabistan'ın Yemen'de çatışmayı sona erdirme ve kalıcı bir siyasi çözüm için çabalar ile BM'nin krize siyasi çözüm bulma çabalarına tam desteğini" dile getirdi.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.