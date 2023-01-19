AA

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Sullivan'ın, ABD'nin, Filistin yönetimi ve halkıyla ilişkileri güçlendirmeye ilgisini teyit etmek adına bugün Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, Sullivan ve Abbas'ın, ABD'nin barışa desteği ve iki devletli çözüm için müzakerelere giden yolun yanı sıra Filistin ve İsrail halkının eşit şekilde güvenlik, refah ve özgürlüğe sahip olması için atılan adımların korunmasına yönelik meseleleri görüştüğü aktarıldı.

Sullivan'ın ziyaret kapsamında ABD'nin Doğu Kudüs'teki hastanelere ve Batı Şeria'da 4G altyapısının kurulmasına desteğini gözden geçirdiği belirtilen açıklamada, Güvenlik Danışmanı'nın, Filistinli liderlerin Batı Şeria'daki gerilimi düşürmeye yardımcı olmasına ve Filistin kurumlarının güçlendirilmesine yönelik ihtiyacı da ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca tarafların, karşılıklı güven inşa etme, güven artırma ve siyasi bir düzlem için uygun koşulları geliştirmeye yönelik adımlar konusunda fikir teatisinde bulundukları bildirildi.

Fotoğraf: AA

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