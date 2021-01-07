Ulaştırma Bakanı Chao, yaptığı yazılı açıklamada, dünkü olaylardan Başkan Donald Trump'ı sorumlu tutarak, olayları 'travmatik ve önlenebilir' şeklinde niteledi.

Bugüne kadar bakanlık görevinde bulunmaktan gurur duyduğunun altını çizen Chao, "Bugün ABD Ulaştırma Bakanlığı görevimden, 11 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere istifa ettiğimi duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

Chao, aynı zamanda son günlerde Trump ile sık sık ters düşen Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın eşi.