ABD Ukrayna'yı NATO'da istemediğini teyit etti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: ABD'nin Ukrayna'nın NATO'ya girişine izin vereceğini düşünmüyorum
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, katıldığı televizyon programında Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine dair yorumda bulunarak "ABD'nin Ukrayna'nın NATO'ya girişine izin vereceğini düşünmüyorum." dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna'nın NATO üyeliği karşılığında istifa edebileceğini belirtmişti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Fox News'te katıldığı bir programda Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine dair yorumda bulunarak, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin masada olmadığını ifade etti.
Waltz "ABD'nin Ukrayna'nın NATO üyeliğine izin vereceğini ve NATO'nun 5. maddesi gereğince Ukrayna'ya asker göndereceğini düşünmüyorum." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin benzer yorumlarda bulunurken, Avrupalı liderler, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gündemde olması gerektiğini belirtiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın NATO üyeliğini yok saymanın kimsenin hakkı olmadığını belirterek, ABD'den gelen yorumlara karşı çıktı.
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