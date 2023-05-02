ABD Rusya'nın savaşta verdiği kaybı açıkladı

Beyaz Saray, aralık ayından bu yana Ukrayna ile savaşta 20 binden fazla Rus askerinin öldüğünü bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında "Topladığımız istihbarat ve bilgilere göre Rusların aralık ayından bu yana 100 bin kayıp verdiğini tahmin ediyoruz." diyerek bu rakamın 80 bininin yaralı ve 20 bininin can kaybı olduğunu iddia etti.

Kirby, 20 bin kayıp veren Rus birliklerinin yaklaşık yarısının Rusya'nın her bir tarafındaki hapishanelerden toplanan eski suçlular olan paralı Wagner savaşçıları olduğunu söyledi.