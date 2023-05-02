Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

ABD Ukrayna'daki savaşta aralık ayından bu yana 20 binden fazla Rus askerinin öldüğünü açıkladı

Beyaz Saray, Rus askerlerinin Ukrayna'ya yönelik savaşta aralık ayından bu yana 100 bin kayıp verdiğini öne sürdü. Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, bu rakamın 80 bininin yaralı, 20 binin can kaybı olduğunu dile getirdi

Giriş: 02.05.2023 - 10:16 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Ukrayna'daki savaşta aralık ayından bu yana 20 binden fazla Rus askerinin öldüğünü açıkladı
ABD Rusya'nın savaşta verdiği kaybı açıkladı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Beyaz Saray, aralık ayından bu yana Ukrayna ile savaşta 20 binden fazla Rus askerinin öldüğünü bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında "Topladığımız istihbarat ve bilgilere göre Rusların aralık ayından bu yana 100 bin kayıp verdiğini tahmin ediyoruz." diyerek bu rakamın 80 bininin yaralı ve 20 bininin can kaybı olduğunu iddia etti.

Kirby, 20 bin kayıp veren Rus birliklerinin yaklaşık yarısının Rusya'nın her bir tarafındaki hapishanelerden toplanan eski suçlular olan paralı Wagner savaşçıları olduğunu söyledi.

Rusların bir aydır Donbas bölgesindeki saldırı girişiminin "büyük ölçüde başarısız olduğunu" ifade eden Kirby, Rusya'nın kayıpları hakkındaki bilginin ABD istihbaratına ait olduğunu belirtirken Ukrayna tarafının kayıpları hakkında konuşmadı.

Kirby, Ukrayna'nın ise savunmasının hala etkili olduğu ve "Rusya'yı marjinal kazanımlar için muazzam kaynaklar harcamaya zorladığı" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile ABD Başkanı Joe Biden'ın bugünkü görüşmelerine atıfta bulunan John Kirby, iki ülke ilişkileri bağlamında, "Geleceğin zorluklarıyla yüzleşmek için birlikte hazırlanırken, en uzun süredir devam eden ittifaklarımızdan birinin muazzam bir ivme ile yenilendiğini gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Kirby ayrıca Sudan'dan ABD vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliye çabalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
Ukrayna'da petrol depolama tesisinde patlama
Ukrayna'da petrol depolama tesisinde patlama
AİHM'den Rusya'ya 129 milyon euro'yu aşkın tazminat cezası
AİHM'den Rusya'ya 129 milyon euro'yu aşkın tazminat cezası
Lavrov'dan Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
Lavrov'dan Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.