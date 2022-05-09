ABD Ukrayna çeliği tarifesini askıya alıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çelik endüstrisinin Ukrayna'nın ekonomik gücü için önem taşıdığı aktarıldı.
Açıklamada, ülkenin çelik endüstrisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da başlattığı savaştan etkilendiği belirtildi.
Ukraynalı çelik üreticilerinin çoğunun savaş boyunca çalışanlarına ödeme yapmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, çatışmalara rağmen bazı üreticilerin yeniden üretime başladığı ifade edildi.
Açıklamada, bu üreticiler için ihracat fırsatları yaratmanın, işçilerini istihdam etmeyi sürdürmeleri ve Ukrayna'nın en önemli endüstrilerinden birinin sürdürülebilirliğini sağlamaları için önem taşıdığı vurgulanarak, Ukrayna çeliğine yönelik tarifelerin bir yıl süreyle askıya alınacağı bildirildi.
Ticaret Bakanı Gina Raimondo, konuya ilişkin açıklamasında, Ukrayna'nın ekonomik refahı için en önemli endüstrilerden biri olan çelik sektörünün desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
Raimondo, "Çelik üreticilerinin Ukrayna halkının ekonomik can damarı olmaya devam edebilmeleri için çeliklerini ihraç edebilmeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de "ulusal güvenlik" gerekçesiyle ithal çeliğe yüzde 25 oranında gümrük tarifesi uygulama kararı almıştı.
Dünyanın en büyük 13'üncü çelik üreticisi Ukrayna, üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini ihraç ediyor. Çelik ve ilgili sektörler, Ukrayna'nın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!