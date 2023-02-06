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ABD, Türkiye'ye 158 kişilik arama kurtarma ekiplerinin de olduğu yardım ekiplerini gönderiyor

Kahramanmaraş merkez üssünde gerçekleşen ve başta 10 il olmak üzere geniş bir bölgeyi etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ABD 158 kişilik iki kentsel arama ve kurtarma ekibi dahil ek yardım ekipleri göndereceğini duyurdu.

Giriş: 06.02.2023 - 21:49 | Güncelleme: ABONE OL
ABD, Türkiye'ye 158 kişilik arama kurtarma ekiplerinin de olduğu yardım ekiplerini gönderiyor - Deprem haberi
AA / HABERTURK.COM

ABD, deprem nedeniyle Türkiye'ye 79'ar personelden oluşan toplam 158 kişilik iki kentsel arama ve kurtarma ekibi dahil ek yardım ekipleri gönderecek.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrimiçi düzenlenen günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'li yetkililerin NATO müttefiki Türkiye'de meydana gelen depremlerle ilgili derhal harekete geçerek, Türk yetkililerle gönderilebilecek yardımlar konusunda görüştüğünü aktaran Kirby, "Şu anda sahadaki personele ek olarak, Türkiye'nin arama ve kurtarma çabalarını desteklemek ve yaralanan herkesin ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak için 79'ar kişilik iki adet kentsel arama ve kurtarma ekiplerinin de bulunduğu yardım ekipleri gönderiyoruz." dedi.

Kirby, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Savunma Bakanlığının (Pentagon) da Türkiye ile koordinasyon halinde ek yardımlar için görüştüğünü bildirdi.

Depremden etkilenen Suriye'ye de yardımların yapılacağını söyleyen Kirby, sahadaki insani yardım kuruluşları ve ortaklarıyla bölgedeki depremzedelere yardım etmek için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Fotoğraf: AA

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