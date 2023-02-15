Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

ABD: Türkiye'ye bu zorlu dönemde desteğimiz sürüyor

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Türkiye'ye destek olan ülkelerden biri de ABD oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel, "Düşüncelerimiz şu anda bu zorlu dönemde Türkiye ve Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı

Giriş: 15.02.2023 - 07:20 | Güncelleme: ABONE OL
ABD: Türkiye'ye bu zorlu dönemde desteğimiz sürüyor
ABD: Türkiye'ye bu zorlu dönemde desteğimiz sürüyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler konusunda Türkiye'ye desteklerinin sürdüğünü söyledi.

Patel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Düşüncelerimiz şu anda bu zorlu dönemde Türkiye ve Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Arama ve kurtarma çabalarının yanı sıra su, gıda ve tıbbi bakım gibi temel ihtiyaç malzemeleri tedarikini desteklemeye devam ettiklerini belirten Patel, "Bu, derinden bağlı kalmaya devam edeceğimiz bir konu." ifadesini kullandı.

Patel, en önemli NATO müttefiklerinden Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap vereceklerini kaydederek, "Ülkedeki insanların şu anda ihtiyaç duyduğu kritik yardımı sağlamak için doğrudan Türkiye hükümeti ile Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla çalışarak elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." dedi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Depremzedeler için birlikte dua ettiler
Depremzedeler için birlikte dua ettiler
ABD'den İsrail'e eleştiri
ABD'den İsrail'e eleştiri
Macar bakanın kızı Türkiye'de çalışmalara katıldı
Macar bakanın kızı Türkiye'de çalışmalara katıldı
UFO alarmı: Neler biliniyor?
UFO alarmı: Neler biliniyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.