Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası kapsamında üst üste 6 maç kazanan Filenin Sultanları ABD ve Sırbistan ile yaptığı son iki maçta mağlup oldu ve grubu üçüncü olarak tamamlandı. İşte "Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorularının yanıtı...