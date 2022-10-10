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ABD Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Filenin Sultanları Türkiye maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Geri sayım! ABD Türkiye çeyrek final voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları çeyrek final rakibi ABD ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Çeyrek final heyecanına ortak olmak isteyen binlerce kişi maçın hangi kanalda olduğuna ve saatine ilişkin sorgulamalar yapıyor. İşte ABD Türkiye voleybol maçı ile ilgili bilgiler...

10.10.2022 - 10:11 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası kapsamında üst üste 6 maç kazanan Filenin Sultanları ABD ve Sırbistan ile yaptığı son iki maçta mağlup oldu ve grubu üçüncü olarak tamamlandı. İşte "Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorularının yanıtı...

     

  • ABD-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türkiye-ABD çeyrek final maçı 11 Ekim Salı günü oynanacak. 4 çeyrek final müsabakası aynı gün içerisinde oynanacak. 

  • ABD-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    ABD-Türkiye voleybol maçı TRT SPOR Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

  • TRT 1 SPOR YILDIZ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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