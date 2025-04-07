Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç tarihi: ABD - Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? TFF duyurdu!

        ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

        FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız, zorlu bir prova için sahaya çıkıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurusuna göre, millilerimiz hazırlık karşılaşmasında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Daha önce dört kez rakip olan iki ekip, bu maçla birlikte futbolseverlere heyecan dolu bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Peki, ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 22:18 Güncelleme: 07.04.2025 - 22:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünya Kupası yolculuğu öncesi sahada kıyasıya bir mücadele! A Milli Takım, 2026 elemelerine güçlü adımlarla hazırlanmak için ABD karşısına çıkıyor. Geçmişte yalnızca bir galibiyet alabildiğimiz bu rakip karşısında alınacak sonuç merakla beklenirken, gözler maçın oynanacağı tarih, saat ve stadyuma çevrildi. İşte ayrıntılar...

        • 2

          A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ABD İLE KARŞILAŞACAK

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, A Milli Futbol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacağını duyurdu.

          TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, bu müsabakaların ilkinde 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

        • 3

          ABD - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          ABD - Türkiye maçı, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 22.40’ta başlayacak.

          Mücadele, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak.

        • 4

          TÜRKİYE’NİN DİĞER RAKİBİ KİM?

          A Milli Takım, ABD'deki kampındaki ikinci özel maçta, 10 Haziran Salı günü ise Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentinde Meksika ile karşılaşacak.

          Rakibimiz ABD de aynı gün özel maçta EURO 2024'ün çeyrek finalist takımlarından İsviçre karşısına çıkacak.

          DAHA ÖNCE 4 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

          Ay-Yıldızlılar, daha önce ABD ile biri resmî, üçü özel olmak üzere toplam dört müsabaka oynadı. Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan A Millî Takım, rakibiyle son olarak 1 Haziran 2014 tarihinde özel maçta karşı karşıya gelmişti.

          FIFA sıralamasında 16. sırada bulunan ABD, 1990 senesinden günümüze kadar düzenlenen biri hariç tüm Dünya Kupası finallerinde yer aldı ve bu yıl da 14 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2025 CONCACAF Altın Kupa'da mücadele edecek.

        • 5

          Türkiye - ABD A Milli Müsabakaları:

          01.06.2014

          ABD 2-1 Türkiye (Özel maç)

          29.05.2010

          ABD 2-1 Türkiye (Özel maç)

          19.06.2003

          Türkiye 2-1 ABD (FIFA Konfederasyon Kupası)

          04.09.1991

          Türkiye 1-1 ABD (Özel maç)

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a çelme!
        Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a çelme!
        Trump-Netanyahu ortak basın toplantısı iptal edildi
        Trump-Netanyahu ortak basın toplantısı iptal edildi
        AK Partili Çelik: Bu hafta içinde randevu verilecek
        AK Partili Çelik: Bu hafta içinde randevu verilecek
        Borsalarda dalgalanma
        Borsalarda dalgalanma
        Trump, Çin dışında gümrük vergilerine 90 günlük ara verecek mi?
        Trump, Çin dışında gümrük vergilerine 90 günlük ara verecek mi?
        7 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        7 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        Trump'ın tarifeleri ABD'de lüks tüketimi de vuracak
        Trump'ın tarifeleri ABD'de lüks tüketimi de vuracak
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Habertürk Anasayfa