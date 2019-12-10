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ABD Ticaret Bakanlığı, Türk firmalarının Amerika’ya piyasa değerinin altında kuru vişne ihraç ettiğine yönelik soruşturmasında Türkiye'nin aleyhine karar aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ABD'ye söz konusu ürünü ihraç eden firmaların yüzde 204 civarında teşvik aldığı belirtildi. Bu şirketlerin piyasa fiyatının yüzde 541 ve yüzde 648 altında bir bedelle satış yaptığı ifade edildi. Ticaret Bakanlığı açıklamasında 2016 yılında ABD'nin Türkiye'den 188 ton kuru vişne ithal ederken bu miktarın geçen yıl 686 tona çıktığı bilgisi paylaşıldı. Bu ithalatın bedeli de aynı dönemde 345.2 binden 1.2 milyon dolara çıktığı belirtildi.Türk firmalarına yönelik açılan soruşturma, sektördeki bazı Amerikalı firmaların şikayeti üzerine açılmıştı. Ticaret Bakanlığı Türkiye'nin rekabet kurallarını ihlal ettiği sonucuna vardı. Şimdi 21 Ocak 2020'de ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, bakanlığın kararını değerlendirecek ve Türkiye'den ithal edilen kuru vişneye ek gümrük vergisi getirilip getirilmeyeceğine karar verecek. Komisyon Türkiye'nin lehine bir değerlendirmede bulunursa herhangi bir vergi veya yaptırım devreye alınmayacak.