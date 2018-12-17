18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan, ABD’nin Yemen savaşı bağlamında Suudi Arabistan’a desteğini kesmesini öngören herhangi bir tasarının yıl sonuna kadar oylanmasının önünü tıkamasından sonra gözler ocakta görevi devralacak yeni Temsilciler Meclisine çevrildi.
AA'nın haberine göre, 6 Kasım ara seçimlerinde Temsilciler Meclisinde üstünlüğü sağlayan Demokratlar, ocak ayında göreve başlar başlamaz Ryan'ın yerine geçecek olan Pelosi'den Riyad'a yönelik bir dizi adım atmasını bekliyor.
Amerikan The Hill gazetesinin haberine göre Demokrat temsilciler, ilk iş olarak ABD'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona Yemen'de verdiği desteğin kesilmesi için Senatodan geçen yasa tasarısını oylamayı planlıyor.
California eyaleti vekillerinden Demokrat Ro Khanna, Suud koalisyonuna verilen desteğin kesilmesine ilişkin tasarısının ocak ayında tekrar sunacağını ve kendisi için bu tasarının geçmesinin birinci öncelik olduğunu açıklamıştı.
Pelosi de partisinde Yemen konusunu ele almak konusunda bir istek olduğunu ve kendisinin bu konuyu öncelikleri arasına aldığını ifade etmişti.
Pelosi ayrıca gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolü bulunduğuna ilişkin deliller üzerine Suud Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yaptırım uygulanmasına yönelik adımları da desteklediğini belirtmişti.
TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI'NDAN YEMEN OYLAMASINA ENGEL
Geçen hafta Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a Yemen'de destek vermeyi sürdürüp sürdürmeyeceği tartışmaları Kongrede devam ederken, Temsilciler Meclisindeki bir karar dikkati çekmişti
203'e karşı 206 oyla kabul edilen "tarım yasa tasarısı"nın içine Meclis Başkanı Paul Ryan tarafından son anda Yemen'le ilgili bir madde eklenmiş ve söz konusu maddeyle 2018 yılının sonuna kadar Temsilciler Meclisine Yemen'deki savaş bağlamında herhangi bir tasarının getirilmesinin önü kesilmişti.
Ryan'ın bu adımına 5 Demokrat da destek verirken, Temsilciler Meclisi'ndeki diğer Demokratlar ise sert tepki göstermişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!