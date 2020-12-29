ABD Başkanı Donald Trump'ın "600 dolarlık nakit yardımını 2 bin dolara çıkarma" çağrısı üzerine gündeme gelen tasarı, 134'e karşı 275 oyla kabul edildi.
Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit yardımını 2 bin dolara çıkarmaya yönelik tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.
CUMHURİYETÇİLER DAHA ÖNCE KARŞI ÇIKMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump, nakit yardımının yer aldığı Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketini 27 Aralık'ta imzalamıştı.
AA'nın haberine göre; Kongrenin onayı ile kendisine imzaya sunulan Kovid-19 salgınına yönelik destek paketini daha önce "rezalet" olarak nitelendiren Trump, 600 dolarlık nakit yardımının 2 bin dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılmasını istemiş ve destek paketi ile bütçenin yer aldığı tasarıyı imzalamamıştı.
Trump'ın çağrısı üzerine geçen hafta harekete geçen Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyeleri, 600 dolarlık nakit yardımını 2 bin dolara çıkarma girişiminde bulunmuştu. Cumhuriyetçiler, Trump'ın çağrısına rağmen Demokratların teklifini reddetmişti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise konuyu pazartesi günü mecliste yeniden gündeme getireceğini bildirmişti.
Ekonomik destek paketinde, 2019'da yıllık geliri 75 bin dolar ve altında olanlara doğrudan 600 dolar nakit yardımı yapılması öngörülmüştü.
600 DOLARLIK NAKİT KOVİD-19 DESTEĞİNİN BU HAFTA DAĞITILMASI BEKLENİYOR
ABD Hazine Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımını bu hafta dağıtmaya başlayabileceği bildirildi.
ABD basınında yer alan ve üst düzey bakanlık yetkililerine dayandırılan haberlerde, ilk periyot yardım çeklerinin bu hafta içinde gönderilmeye çalışılacağı aktarıldı.
Nakit desteğinin dağıtımında Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in daha önce belirttiği hedeflenen zaman çizelgesine bağlı kalındığı, ancak zamanlamanın değişebileceği kaydedildi.
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