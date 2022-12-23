Kongre baskınına dair nihai rapor yayınlandı

AA

ABD'de Kongre Binası'na 6 Ocak 2021'de düzenlenen baskını soruşturan Temsilciler Meclisi 6 Ocak Özel Komitesi, 18 aylık soruşturmanın sonunda nihai raporunu yayınladı.

845 sayfalık rapor, komitenin 9 üyesinin oy birliğiyle Adalet Bakanlığından 2020'deki başkanlık seçimlerini geçersiz kılma ve yetki devrini engelleme çabaları nedeniyle eski Başkan Donald Trump'a karşı suçlamalarda bulunmasını talep etmesinden 3 gün sonra yayınlandı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, raporun önsözünde, "Seçilmiş komitenin raporu, demokratik kurumlarımızın sadece kendilerine emanet edilenlerin taahhüdü kadar güçlü olduğuna da vurgu yapıyor." dedi. 8 bölümden oluşan rapor, kanıtlara dair genel çerçevenin yanı sıra ABD Adalet Bakanlığı ve Kongre Etik Komitesine yönelik yasal tavsiyeleri de içeriyor.

Raporda, Senatoya, Kongrenin kabul ettiği Başkanlık Seçim Sayım Yasası'nı onaylaması tavsiye edildi. Ayrıca, raporda, Adalet Bakanlığının avukatların hukukun üstünlüğüne zarar vermeyi ve yasal bir seçimi geçersiz kılmayı amaçlayan faaliyetlere katılmasını önlemek için uygun önlemler alması gerektiğinin altı çizildi. Komite'nin, Anayasayı korumak ve savunmak için yemin eden ve ardından 6 Ocak'ta baskına katılanların hükümet görevinde bulunmalarının yasaklanabileceğine inandığı aktarıldı. Truth Social ağında rapor hakkında yorum yapan eski Başkan Donald Trump, nihai raporu "son derece partizan" ve "siyasi bir Cadı Avı" olarak nitelendirdi.

6 OCAK SORUŞTURMA KOMİTESİ ABD'de 6 Ocak 2021'de düzenlenen Kongre baskınını soruşturmak için Haziran 2021'de kurulan Temsilciler Meclisi Özel 6 Ocak Komitesi, halka açık 8 duruşma yaptı, gizli veya açık 1000'den fazla kişinin ifadesini aldı ve on binlerce sayfa belgeyi inceledi. Komite'nin görev süresi yıl sonunda doluyor. Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows, "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.