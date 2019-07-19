ABD Temsilciler Meclisi 'ırkçı' yorumları nedeniyle Donald Trump'ı kınadı

19 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump'ın dört kadın Kongre üyesini hedef alan saldırılarını onayladıkları karar tasarısıyla sembolik olarak kınadı.
Tasarıda, Trump'ın tweetleri için "Yeni Amerikalılara ve beyaz olmayanlara yönelik nefret ve kaygıları meşrulaştıran ırkçı yorumlar" dendi.
Kadın Kongre üyelerine 'geldikleri ülkelere geri dönmeleri gerektiğini' söyleyen Trump ırkçılık ve yabancı düşmanlığı yapmakla suçlanmıştı.
Trump ise Twitter'dan "Bedenimde tek bir ırkçı kemir yok" dedi.
Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde oylanan karar tasarısı 187'ye karşı 240 oy ile kabul edildi.
Trump'ın kınandığı tasarıda 'göçün Amerikan tarihinin her bir aşamasını tanımladığı' belirtildi ve 'Amerika yerlileri ve esir edilen Afrikalı Amerikalılar dışında tüm Amerikalıların göçmen olduğu veya atalarının göçtüğü" söylendi.
Tasarıda ayrıca 'vatanseverliğin ırk veya etnik kimlikle değil, Anayasal değerler olan eşitlik, özgürlük, kapsayıcılık ve demokrasiye bağlılıkla tanımlandığı' ifade edildi.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, "Beyaz Saray'dan yapılan bu yorumlar utanç verici ve korkunç ve bu yorumlar ırkçı" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Sevmiyorsanız bu ülkeyi terk edip geldiğiniz yere dönebilirsiniz" dediği 4 kadın Kongre üyesi Salı günü düzenledikleri ortak basın toplantısıda Trump'ın sözlerinin gündemi saptırma çabası olduğunu vurgulayıp, "Trump sadece bizi değil, çok sayıda insanı ötekileştirip susturmaya çalışıyor" dedi.
Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley ve Rashida Tlaib ABD halkına seslenerek "Bu oyuna gelmeyin" diye konuştu.
Başkan Trump, paylaştığı Twitter mesajlarında ABD vatandaşı olan 4 Kongre üyesinin ülkeyi terk edebileceğini söylemiş, paylaşımları büyük tepki çekmiş ve ırkçılıkla suçlanmıştı.
Trump ise Kongre üyelerine yönelik açıklamalarına devam etmiş ve ırkçılık suçlamalarını reddetmişti.
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