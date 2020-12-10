AA

Amerikan federal hükümetine 18 Aralık'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe teklifi, Temsilciler Meclisinde 67'ye karşı 343 oyla kabul edildi.

Kapsamlı bütçe tasarısı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) destek paketi görüşmelerinde anlaşmaya varılmasına zaman sağlayacak tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.

AA'nın haberine göre; tasarının Senato'da bir an önce onaylanarak ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulması bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi, ülkede 2020 mali yılının 30 Eylül'de sona ermesi nedeniyle federal hükümete 11 Aralık'a kadar kaynak aktarılmasını sağlayan ilk geçici bütçe tasarısını 22 Eylül'de onaylamıştı.

Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin genel bütçe tasarısı ile Kovid-19 destek paketine ilişkin devam eden görüşmelerde bir anlaşma sağlayamaması ve hükümetin kapanmasının önüne geçilmesi için bir haftalık bir geçici bütçe tasarısına ihtiyaç duyuldu.

FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI

Amerikan kanunlarına göre, Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümünü kapsayan bütçeyi zamanında onaylayamaz ise bu gerçekleşene kadar geçen sürenin, geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bir bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte, hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

"Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.