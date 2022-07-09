ABD heyeti Türkiye'de

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komite Başkanı Gregory Meeks ve heyeti Türkiye'de. Meeks ve heyeti daha önce Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ilede 2 günlük ziyaretlerinde görüşmüşlerdi.

Heyet içinde olan Karen Bass, dün 35 kişinin destekleyip Biden'a yolladığı Türkiye'ye F-16 verilmesin' diyenler arasındaydı