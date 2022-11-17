ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, meclisin çoğunluğunun Cumhuriyetçilere geçmesinin ardından tekrar Demokratların liderliği için aday olmayacağını açıkladı.
Pelosi, 8 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinin sonucunda Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kazanmasının ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda bir konuşma yaptı.
Temsilciler Meclisinde 35 yıldır, buradaki Demokratların lideri olarak da 19 yıldır görev yaptığını belirten Pelosi, bunun kendisi için bir gurur olduğunu söyledi.
Pelosi, "Kongrenin yeni döneminde Demokratların liderliği için tekrar seçime girmeyeceğim." ifadesini kullandı.
PELOSİ VE TRUMP ÇEKİŞMESİ
Öte yandan, Pelosi'nin birlikte görev yaptığı ABD Başkanlarını sayarken eski Başkan Donald Trump'tan söz etmemesi dikkatlerden kaçmadı.
Pelosi ve Trump birçok kez sürtüşme yaşamış, Pelosi'nin başkanlığı döneminde Trump iki kez azil ile yargılanmıştı. Trump ise Pelosi için hakarete varan ifadeler kullanmıştı.
PELOSİ'NİN EŞİ SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Ülkede gündeme gelen siyasi şiddet olaylarının da son kurbanı 28 Ekim'de Pelosi'nin eşi Paul Pelosi olmuştu.
Zanlı David DePape, Pelosi'nin San Francisco'da bulunan evine girerek eşi Paul Pelosi'yi kafasına çekiçle vurarak ağır yaralamıştı.
DePape'nin saldırı sırasında, "Pelosi nerede?" diye bağırdığı ve Paul Pelosi'yi bağlamaya çalışarak "Şimdi Nancy'i bekliyoruz" dediği aktarılmıştı.
Gözaltına alınan 42 yaşındaki DePape hakkında, ABD devlet görevlisini hedef aldığı için 20 yıl, eşine yönelik saldırı için de 30 yıla kadar hapis cezası istenirken, Paul Pelosi dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.
PELOSİ'NİN TAYVAN ZİYARETİ KRİZ YARATMIŞTI
Pelosi'nin, ağustosta Tayvan'ı ziyareti nedeniyle ABD ve Çin arasında tansiyon yükselmişti.
Ada'yı egemenlik sahası olarak gören Pekin yönetimi, ABD'den üst düzey bir siyasi yetkilinin ziyaretinin Tayvan'ın bağımsızlığını savunan Ada'daki hükümeti cesaretlendirici bir adım olacağını savunarak ziyarete karşı çıkmış, fakat Pelosi'nin uyarılarına rağmen gerçekleştirdiği ziyaret gerilimi doruğa çıkarmıştı.
Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.
Pelosi, Ermenistan'a da kritik bir ziyaret gerçekleştirmişti.
Fotoğraf: AA
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