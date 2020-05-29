Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı Floyd ile ilgili olayları değerlendirdi.
Pelosi, söz konusu olayı "cinayet" olarak nitelendirerek, "Bay Floyd'un kamera önünde öldürüldüğünü izlemek çok çok üzücü, çok trajik. Fakat onun öldürülüşünü televizyonda hep beraber izledik." ifadesini kullandı.
ADALET BAKANLIĞI VE FBI: BİR NUMARALI ÖNCELİĞİMİZ
Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI),polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden Floyd ile ilgili soruşturmanın bir numaralı öncelikleri olduğunu açıkladı.
Adalet Bakanlığı ile FBI'ın ortak yazılı açıklamasında, siyahi Amerikalının dosyasının yakından takip edileceği ve tahkikatın hızlı şekilde yapılacağı vurgulandı.
Açıklamada, "George Floyd olayına ilişkin soruşturma bir numaralı önceliğimiz. Soruşturma en hızlı şekilde yapılacak." ifadesi kullanıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota'da yaşanan korkunç olayla ilgili olarak dün yaptığı açıklamada, "Çok çok üzücü bir olay. FBI olayı hızlı şekilde soruşturacak." değerlendirmesini yapmıştı.
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany de bugünkü basın brifinginde, Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü anlara dair videoyu Trump'ın izlediğini ve çok üzüldüğünü, bu konuda FBI ve Adalet Bakanlığından brifing aldığını söylemişti.
Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı
46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.
Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve bir grup protestocu, Floyd'un öldürüldüğü kavşakta toplanarak polis şiddetini protesto etmişti.
"Nefes alamıyorum", "Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri" yazılı dövizlerle polis merkezine yürümek isteyen protestocular, etraftaki bazı dükkanların camlarını kırmış, bir polis aracına zarar vermiş, polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.
Olaya karışan dört polisin işine dün son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürdürülüyor.
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