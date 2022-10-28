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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın, eşine saldıran kişinin ana hedefi olduğu ortaya çıktı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin evine saldırı düzenlenmesi ve Pelosi'nin eşinin yaralanarak hastaneye kaldırılmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Saldırganın asıl hedefinin o sırada evde bulunmayan Nancy Pelosi olduğu ortaya çıktı. Pelosi'nin eşinin çekiçle yaralandığı belirtilirken, saldırganın kimliği de açıklandı.

Giriş: 28.10.2022 - 20:17 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın, eşine saldıran kişinin ana hedefi olduğu ortaya çıktı
ABD'deki saldırı: Nancy Pelosi asıl hedefmiş
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AA / HABERTURK.COM

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'ye saldıran kişinin "Nancy nerede?" diye bağırdığı ve asıl hedefin Nancy Pelosi olduğu ortaya çıktı.

Amerikan basınına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, 82 yaşındaki Paul Pelosi'ye bu sabah San Francisco'daki evinde yapılan saldırıya ilişkin detayları paylaştı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin evine saldırı:
Eşi hastaneye kaldırıldı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin evine saldırı düzenlendi, Pelosi'nin eşi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Saldırganın saldırıyı "hedef gözeterek" yaptığını belirten yetkililer, eve girdikten sonra saldırganın Paul Pelosi'ye saldırmadan önce "Nancy nerede?" diye bağırdığını aktardı.

ABD Kongre Polisi ise Nancy Pelosi'nin saldırının olduğu anlarda başkent Washington DC'de olduğu ve yanında korumalarının bulunduğunu açıkladı.

"BEYİN AMELİYATI GEÇİRDİ"

San Francisco Polisi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'nin çekiçle yaralandığını açıklarken, Amerikan basını Pelosi'nin beyin ameliyatı geçirdiğini öne sürdü.

San Francisco Polis Şefi Bill Scott ve beraberindeki yetkililer, Paul Pelosi'ye yönelik saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Yerel saatle sabaha karşı 2.27'de Pelosi'nin evindeki bir olay ile ilgili ihbar aldıklarını ve hemen olay yerine intikal ettiklerini belirten Scott, şöyle devam etti:

"Polis memurları olay yerine gittiklerinde Paul Pelosi ve yetişkin bir erkek ile karşılaştı. Hem Pelosi hem de saldırganın ellerinde çekiç vardı. Sonra saldırgan Pelosi'nin elinden çekici aldı ve acımasızca çekiçle Pelosi'ye saldırdı. Polisler hemen saldırganın elinden silahını alıp kendisini gözaltına aldı ve tıbbi yardım istedi."

SALDIRGANIN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Scott, saldırganın 42 yaşında David Depape olduğunu ifade etti.

Saldırının nedenine ilişkin soruşturmayı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Kongre Polis Departmanı ile ortaklaşa yürüttüklerini dile getiren Scott, tutuklanarak cezaevine konulan saldırgan hakkında, "cinayete teşebbüs", "öldürücü silahla saldırma", "yaşlı birini darp etme" ve "sözle hakaret" gibi birçok ağır suçla iddianame hazırlanacağını aktardı.

Scott, ailenin isteği üzerine Pelosi'nin sağlık durumu hakkında bilgi vermezken, Amerikan basını hastane kaynaklarına dayandırdığı haberlerde Paul Pelosi'nin başına darbe aldığını ve beyin ameliyatı geçirdiğini öne sürdü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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