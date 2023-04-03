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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüşecek.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre McCarthy, 5 Nisan Çarşamba günü, Çin'in itirazlarına karşın, Orta Amerika ülkelerine yaptığı ziyaret sonrası Los Angeles şehrine uğrayacak olan Tayvan lideri Tsai ile bir araya gelecek.

McCarthy'nin, California'daki Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi'nde, Tsai ile Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti temsilcilerinin de katılacağı bir toplantıya ev sahipliği yapması bekleniyor.

TSAI'NİN ZİYARETLERİ

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Tsai, 10 günlük Orta Amerika turu kapsamında 30 Mart'ta ABD'ye "transit geçiş" gerekçesiyle gayriresmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Tsai, Guatemala ziyaretinin ardından 3-5 Nisan'da Belize'yi ziyaret edecek. Belize ziyareti dönüşünde Tsai, Los Angeles şehrine uğrayacak.

Çin Devlet Konseyine bağlı Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Cu Fınglien, "Eğer Tayvan lideri Tsai, McCarthy ile buluşursa bu 'tek Çin' ilkesini ihlal eden bir provokasyon olur. Bu durumda kararlı karşı tedbirler alırız." ifadesini kullanmıştı.

Fotoğraf: AA

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 5 Ağustos 2022'de Tayvan'ı ziyaret etmiş, bunun üzerine Çin, Ada çevresinde bir dizi askeri tatbikat düzenlemişti.

Fotoğraf: AA

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