Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Dünya ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, kendi partisinden üyelerin oylarıyla görevden alındı

        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, kendi partisinden üyelerin oylarıyla görevden alındı

        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin görevine, kendisinin de üyesi olduğu Cumhuriyetçi Parti içerisindeki aşırı sağcı grubun önergesiyle son verildi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 04.10.2023 - 07:31 Güncelleme: 04.10.2023 - 07:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, kendi partisinden üyelerin oylarıyla görevden alındı
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE

        Kevin McCarthy Getty Images

        Kevin McCarthy

        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin görevine, kendisinin de üyesi olduğu Cumhuriyetçi Parti içerisindeki aşırı sağcı grubun önergesiyle son verildi.

        Önergenin kabul edilip edilmemesi McCarthy'nin kendi partisindeki aşırı sağcı üyelerin yanı sıra Demokratların desteğine de bağlıydı.

        Oylamada, 208 Demokrat üyenin yanı sıra 8 Cumhuriyetçi McCarthy'nin görevden alınması yönünde oy kullandı. Böylece 210'a karşı 216 oyla McCarthy'nin görevden düşürülmesi sonucu çıktı.

        McCarthy, ABD tarihinde bu yolla görevine son verilen ilk Temsilciler Meclisi Başkanı oldu.

        McCarthy'yi koltuğundan eden önergeyi, Cumhuriyetçi meclis üyelerinden Matt Gaetz sunmuştu.

        Aşırı sağcılar McCarthy'nin Demokratlarla işbirliği yaptığı argümanını dile getiriyor.

        Gaetz mecliste yaptığı konuşmada, McCarthy'nin ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratlarla Ukrayna'ya yardımlar konusunda gizli bir anlaşma yaptığını iddia etmişti.

        Yeni bir başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi'ne geçici olarak Cumhuriyetçi Patrick McHenry atandı.

        Matt Gaetz Getty Images

        Matt Gaetz

        15 oylama sonunda seçilmişti

        Kevin McCarthy, bu yılın başında Temsilciler Meclisi Başkanlığı için yapılan 15. oylama sonucunda başkan olarak yemin etmişti.

        ABD’de böyle bir durum en son İç Savaş öncesi görülmüştü.

        Kasım ayında yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu dört vekil farkla ele geçiren Cumhuriyetçi Parti’de, sağ kanat üyeler McCarthy’nin başkanlığına itirazlarından geri adım atmıyordu.

        Bu grupta yer alan Florida Temsilcisi Cumhuriyetçi Gaetz, McCarthy'nin Temsilciler Meclisi Başkanı olmasına başından beri karşı çıkmıştı.

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, oylama öncesi kendi sosyal medya platformu TruthSocial'dan yaptığı açıklamada Cumhuriyetçilerin kendi arasındaki çekişmesini eleştirdi.

        Trump, "Cumhuriyetçiler neden sürekli kendi aralarında kavga ediyor? Neden ülkemizi mahveden radikal sol Demokratlarla mücadele etmiyorlar?" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Aslan, İngiltere'yi fethetti!
        Aslan, İngiltere'yi fethetti!
        Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray!
        Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray!
        Icardi penaltıyı kaçırdı, zoru attı!
        Icardi penaltıyı kaçırdı, zoru attı!
        Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşten acı haber!
        Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşten acı haber!
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        Zaha, Old Trafford'u susturdu!
        Zaha, Old Trafford'u susturdu!
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Annesini öldürüp not bıraktı
        Annesini öldürüp not bıraktı
        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı görevinden düşürüldü
        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı görevinden düşürüldü
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        40 gün sonra yakalandı
        40 gün sonra yakalandı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        Habertürk Anasayfa