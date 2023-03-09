ABD Temsilciler Meclisi askerlerin Suriye'den çekilmesini oyladı

Suriye rejiminin kendi halkına ateş açmasıyla başlayan olaylarda Körfez ülkelerinin muhalefete verdiği desteği hatırlatan Gaetz, İran'ın da Suriye'yi desteklemekle kalmayıp Hizbullah'ı da sahaya sürdüğünü ve Suriye'yi işgal ettiğini kaydetti. Gaetz, Rusya'nın da devreye girerek bu sayede Doğu Akdeniz'e inmek suretiyle tabloyu daha da karmaşık hale getirdiğini söyledi.

"NATO MÜTTEFİKİ TÜRKİYE" VURGUSU

Gaetz, Suriye'de bulunan PKK/YPG güçlerini kastederek, "Bütün bunların üstüne Suriye'ye savaş ilan eden Kürtler ortaya çıktı ve durumu daha da karmaşık hale getiren ise Kürtlerin NATO müttefikimiz Türkiye ile de çatışma halinde olması." ifadelerini kullandı.

ABD'nin 2015'te Suriye'deki "karmaşaya" dahil olduğunu ve burada Amerikalıların hayatlarını kaybettiğini belirten Gaetz, aynı zamanda bu kapsamda milyarlarca dolar harcandığını vurguladı. Gaetz ayrıca Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ'la mücadele ettiğini, Suriye rejimi ve Rusya'nın terör örgütü üzerinde baskı kurabileceği bir ortamda terör örgütü DEAŞ'ın varlığı ve yokluğu arasında 900 Amerikan askerinin olduğuna inanmadığını belirtti.

Milletvekillerini, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliğinin DAEŞ ile mücadeleye kararlı destek operasyonuna ilişkin raporu okumaya davet eden Gaetz, buna göre DEAŞ'ın ABD için artık bir tehdit oluşturmadığını ileri sürdü.