ABD Temsilciler Meclisi 3,5 trilyon dolarlık bütçe planını onayladı

Demokrat Parti'nin ılımlı ve ilerici kanadının uzlaşmaya varmasının ardından söz konusu bütçe planı, 212'ye karşı 220 oyla kabul edildi.
Demokratların bütçe tasarısını Cumhuriyetçilerin desteği olmadan yazıp onaylamasının yolu açılırken, geçen ay Senato'dan geçen 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısının da 27 Eylül'e kadar oylanması kararlaştırıldı.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 3,5 trilyon dolarlık bütçenin ayrıntılarını belirlemek için Senato ile birlikte çalışacaklarını belirtti.
Öte yandan ABD Başkanı Biden, düzenlediği basın toplantısında, Temsilciler Meclisinin kararından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Amerikan halkına yatırım yapmaya bir adım daha yakınlaşıldığını dile getirdi.
Biden'ın ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan 3,5 trilyon dolarlık bütçe planında, sosyal güvenlik programları ile iklim politikasına yönelik yatırımlar yer alıyor.
Söz konusu plan ile ücretli aile ve sağlık izninin genişletilmesi, çocuk bakım programları, ücretsiz okul öncesi eğitim, Medicare sağlık sigortasının kapsamının genişletilmesi, yeşil enerjinin teşviki için vergi teşvikleri sağlanması ve federal filodaki elektrikli araç sayısının artırılmasına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Tasarının vergi düzenlemelerinde değişikliği de içermesi bekleniyor.
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