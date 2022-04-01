ABD tarım dışı istihdam beklentinin altında

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ABD'de tarım dışı istihdam Mart ayında 431 bin artarken 490 bin olan beklentilerin altında kaldı ancak işsizlik oranı beklentilerin üzerinde gerileyerek yüzde 3.8'den 3.6'ya indi. Son iki aylık istihdam verisi de revize edilerek 95 bin artırıldı.

Ortalama saatlik kazançlar yüzde 0.4 artarken haftalık çalışma saati de 34.7 ile yatay seyretti.

Son 2 ayın istihdam verisi 95 bin yukarı yönlü revize edildi.

Çalışma Bakanlığı'nın açıklayacağı Mart ayı istihdam raporu ve 12 Nisan'da açıklanacak tüketici enflasyonu Fed'in 3-4 Mayıs tarihindeki faiz kararı için büyük önem taşıyor.

Yükselen enflasyon, sıkılaşan para politikası ve Rusya'nın küresel tedarik zincirlerini daha da zorlayan ve fiyat baskılarını artıran Ukrayna'ya karşı savaşı son dönemde küresel ekonomiyi zorluyor.

Geçen ay Fed, politika faiz oranını üç yıldan fazla bir süredir ilk kez 25 baz puan artırken Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun kalıcı olmasını engellemek için Fed'in "daha agresif" hareket edebileceğini belirtirmiş ve diğer Fed üyeleri de şahin söylemlerini artırmıştı.