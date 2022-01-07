ABD tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı

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ABD'de tarım dışı istihdam Aralık ayında 199 bin kişi arttı. Beklenti artışın 450 bin seviyesinde olması yönündeydi.

Kasım ayı istihdam artışı verisi 210 binden 249 bine revize edildi. İşsizlik ise yüzde 4,2'den yüzde 3,9'a geriledi.

Ülkede işsizlik oranının Aralık'ta yüzde 4,1'e gerilemesi tahmin ediliyordu.

Aralık ayında özel sektör istihdamında 400 binlik beklentiye karşın 211 binlik artış yaşandı. İmalat sektörlerindeki artış ise 26 binde kaldı.

Ortalama saatlik kazançlar Aralık'ta aylık olarak yüzde 0,6 arttı. Burada beklenti yüzde 0,4 olarak belirlenmişti. Ortalama saatlik kazançlar bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4,7 yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 4,2'lik artış yönündeydi.

Aralık ayında ülkede işgücüne katılım oranı yüzde 61,9 ile beklentilere paralel gerçekleşti.