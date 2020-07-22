ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun 72 saat içerisinde kapatılması talimatını vermesinin ardından, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çin'in Washington Büyükelçiliğine yönelik ölüm ve bomba tehditleri yapıldığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklamalar bulunan Chunying, "ABD hükümetinin nefret söylemleri sonucunda Washington Büyükelçiliğimiz bomba ve ölüm tehditleri aldı" dedi.

Çinli diplomatların karşılıklı anlayış ve dostluğu teşvik ettiğini vurgulayan Chunying, "ABD açıkça Çin'in siyasi sistemine saldırıyor. ABD, bu hatalı kararı iptal etmelidir" ifadelerini kullandı.

ÇİN BAŞKONSOLOSLUĞU'NUN KAPATILMASINA KARAR VERİLMİŞTİ

ABD, başkonsolosluk binası dışında belge imha edildiği ihbarının ardından, Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun 72 saat içerisinde kapatılması talimatını vermişti.

Yerel basındaki haberlere göre, görgü tanıklarının başkonsolosluk binası dışında açık tenekelerde belgelerin yakıldığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye gelmişti.

Polis yetkilileri, ekiplerin giriş yetkisi bulunmayan başkonsolosluğun 24 Temmuz saat 16.00'ya kadar tahliye edilmesi talimatının verildiğini bildirmişti.