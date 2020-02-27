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Koronavirüs salgını her gün yeni ülkelere yayılırken yatırımcı 'güvenli liman' arayışına girdi. Bu sebeple altın hafta başında son 7 yılın zirvesine ulaşırken bir başka güvenli liman olan ABD tahvillerine de talep artıyor.

Bu sebeple 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi tarihinde ilk kez yüzde 1.3'ün altına düştü ve yüzde 1.2970'i gördü. Böylece gösterge faiz olarak kabul edilen 10 yıllık tahvilin faizi 5 Şubat'tan bu yana yaklaşık 35 baz puan gerilemiş oldu.

30 YILLIKLAR DA ÇAKILDI

Bu arada 30 yıllık ABD hazine tahvilinin getirisi de yüzde 1.80 ile tarihi düşük seviyesini gördü. 30 yıllık tahvillerdeki getiriler son 2 haftada 29 baz puan geriledi.

Karşılaştırma amacıyla Türkiye'de gösterge faiz kabul edilen 2 yıllık Hazine tahviline baktığımızda getirinin yüzde 11.78 seviyesinde olduğunu görüyoruz.