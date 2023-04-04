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Haberler Dünya

ABD Suriye'ye düzenlediği saldırıda üst düzey DEAŞ yetkilisinin öldürüldüğünü açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de düzenlenen saldırılarda Avrupa'da düzenlenen saldırılardan sorumlu terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yetkilisinin öldürüldüğünü açıkladı

Giriş: 04.04.2023 - 10:42 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Suriye'ye düzenlediği saldırıda üst düzey DEAŞ yetkilisinin öldürüldüğünü açıkladı
Reuters

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de düzenlenen saldırılarda üst düzey DEAŞ yetkilisinin öldürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yetkili ismi Khalid 'Aydd Ahmad al-Jabouri'nin Avrupa'da düzenlenen saldırılardan sorumlu olduğu belirtildi.

CENTCOM, saldırıda hiçbir sivilin ölmediğini ve yaralanmadığını kaydetti ve Al-Jabouri'nin ölümü, DEAŞ'ın saldırılar planlama yeteneğini geçici olarak sekteye uğratacaktır" denildi.

DEAŞ'ın Orta Doğu ve dünya için tehdit oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.

Irak ve Suriye'de 5 bin ila 7 bin arasında DEAŞ üyesinin bulunduğu tahmin ediliyor.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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