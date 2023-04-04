Reuters

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de düzenlenen saldırılarda üst düzey DEAŞ yetkilisinin öldürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yetkili ismi Khalid 'Aydd Ahmad al-Jabouri'nin Avrupa'da düzenlenen saldırılardan sorumlu olduğu belirtildi.

CENTCOM, saldırıda hiçbir sivilin ölmediğini ve yaralanmadığını kaydetti ve Al-Jabouri'nin ölümü, DEAŞ'ın saldırılar planlama yeteneğini geçici olarak sekteye uğratacaktır" denildi.

DEAŞ'ın Orta Doğu ve dünya için tehdit oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.

Irak ve Suriye'de 5 bin ila 7 bin arasında DEAŞ üyesinin bulunduğu tahmin ediliyor.

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