ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya geldi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Jeffrey'nin temasları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la görüşmesi bekleniyor.