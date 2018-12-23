ABD Suriye'den çekiliyor - Suriye Demokratik Güçleri: IŞİD'li mahkumları daha fazla tutamayabiliriz

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD'nin askerlerini ülkeden çekmesi halinde kontrolü altındaki hapishanelerde bulunan binlerce IŞİD'liyi daha fazla tutamayabileceğini açıkladı.

SDG liderlerinden İlham Ahmed, "ABD'nin çekilmesinin ardından eğer bölgede işler kontrolden çıkarsa, IŞİD'lileri hapishanelerimizde daha fazla tutamayabiliriz" dedi.

Ahmed bu açıklamayı, Paris'te Fransız yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından yaptı.

BBC editörlerinden Sebastian Usher, SDG liderlerinin, ABD'nin Suriye'den çekilmesi durumunda Fransa'yı daha aktif bir rol oynaması için ikna etmeye çalıştığını söylüyor.

SDG'nin omurgasını, Suriye'deki Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Koruma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Paris'te toplanan YPG ve ona yakın Suriyeli Kürt gruplar, bundan sonraki aşamada ne olacağını görüşüyor.

Fransa'nın ise Suriye-Irak sınırında 1000'e yakın askeri var.

Fransa yetkilileri, Trump'ın kararının ardından askerlerini Suriye'den çekmeyeceklerini duyurmuş, IŞİD'le mücadele eden sahadaki ortaklarının güvenliğinden endişe ettiklerini söylemişlerdi.

NYT: SDG, 3 binden fazla IŞİD'linin salıverilmesini görüşüyor

Amerikan New York Times gazetesi de Perşembe günü yayımladığı haberinde, YPG'nin, ABD'nin çekilmesine karşılık olarak kontrolü altındaki 7 hapishanede tuttuğu yaklaşık 3200 IŞİD'liyi salıvermeyi görüştüğü iddiasına yer vermişti.

SDG sözcülerinden Mustafa Bali ise iddiaları yalanlamıştı.

Gazetenin ulaştığı IŞİD'e karşı oluştutulan uluslararası koalisyon için çalışan Batılı bir diplomat da, bu tartışmaları doğrulamış, "Byöel bir durumda en iyisi Suriye rejiminin bu IŞİD'lileri kendi gözetimi altına alması olur" demişti.

Aynı diplomat, 3000'den fazla IŞİD'linin salıverilmesi halinde bunun Avrupa için büyük bir tehdit olacağını belirtmişti.

SDG, ABD'nin IŞİD'e karşı yürüttüğü savaşta kara gücünü oluşturmuş, geniş bir bölgeyi Amerikan savaş uçaklarının ve özel kuvvetlerinin desteğiyle IŞİD'den geri almıştı. SDG, Suriye'nin yaklaşık 4'te birini kontrol ediyor.