ABD Suriye'den çekiliyor - Putin: Herhangi bir işaret görmedik

21 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili soruları da yanıtladı. ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının meşru olmadığını vurgulayan Putin, "Henüz çekilmeye dair herhangi bir işaret görmedik" dedi.
IŞİD'in yenildiğini söyleyen Putin, ülkesinin kararını Suriye'de IŞİD'le mücadelenin sona ermesine bağlayan ABD Başkanı Donald Trump'a katıldığını söyledi.
Putin, "Trump ile DAEŞ'in (IŞİD) yenildiği konusunda hemfikirim. DAEŞ yenildi ancak yeniden toparlanması riski var" dedi.
Çarşamba günü ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Beyaz Saray'dan arka arkaya yapılan açıklamalarla gelmiş, Suriye'deki Amerikan askerlerinin çekileceği duyurulmuştu.
Trump da bir Tweet atarak "Suriye'de IŞİD'i yendik, Trump başkanlığı döneminde orada bulunmamızın tek nedeni oydu" demişti.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1075397797929775105
Pentagon ve Beyaz Saray geri çekilmenin başladığını duyurdu.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana W. White'ın imzasını taşıyan açıklamada "Koalisyon güçleri IŞİD'in elindeki bölgeyi kurtardı ama IŞİD'e karşı mücadele sona ermedi. Suriye'deki ABD askerinin eve dönüş sürecini başlattık ve operasyonun bir sonraki aşamasına geçiyoruz. Birliklerimizin ve operasyonun güvenliği açısından daha fazla detay vermiyoruz. Ortaklarımızla ve müttefiklerimizle IŞİD'i bulunduğu yerlerde yenilgiye uğratmak üzere çalışmaya devam edeceğiz" denildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Beş yıl önce, IŞİD, Ortadoğu'da çok güçlü ve tehlikeli bir güçtü. Şimdi ise ABD, bu bölgesel halifeliği yendi. Suriye'de IŞİD'e karşı kazanılan bu zaferler, Uluslararası Koalisyon'un ve yürüttüğü mücadelenin sona erdiği anlamına gelmiyor. Bu mücadelenin bir sonraki aşamasına geçiş için ABD birliklerinin eve dönüşünü başlattık.
"ABD ve müttefikleri gerektiğinde ABD'nin çıkarlarını korumak için her seviyede yeniden harekete geçmeye hazırdır. Radikal İslamcı teröristlerin toprak ele geçirmesi, fonlanması, desteklenmesi ve herhangi bir şekilde sınırlarımızı ihlâl etmesine karşı birlikte çalışmaya devam edeceğiz."
Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı bir yetkili de, Suriye'de bulunan tüm ABD Dışişleri Bakanlığı personelinin 24 saat içinde ülkeden çıkacağını duyurmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!