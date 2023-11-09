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        Haberler Dünya Ortadoğu ABD Suriye'de hava operasyonu düzenledi

        ABD Suriye'de hava operasyonu düzenledi

        ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Suriye'de İran'a yakın gruplara hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 06:17 Güncelleme: 09.11.2023 - 06:18
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        ABD'den Suriye'ye hava operasyonu
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        CENTCOM'un X Platformundaki sayfasından yapılan açıklamada, düzenlenen hava saldırısının İran'a bağlı İslam Devrim Muhafızları Birliği (IRGC) ve ona yakın gruplar tarafından kullanılan bir tesise yapıldığı kaydedildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, "Saldırıların sorumlularına karşı halkımızı savunmak için gerekli her türlü tedbiri alacağız ve kendi seçeceğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz." ifadeleri yer aldı.

        Söz konusu hava saldırısının Suriye ve Irak'ta ABD vatandaşlarına yönelik düzenlenen saldırılara karşılık olduğu belirtilen açıklamada, Suriye'nin hangi bölgesinde yapıldığı ve sonucuna dair bilgi paylaşılmadı.

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        #Son dakika haberler
        #ABD
        #Suriye
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