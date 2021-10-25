ABD, Sudan'daki gelişmelerden endişeli

ABD Başkanı Joe Biden'a New Jersey ziyaretinde eşlik eden Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, uçaktaki gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.
Biden'ın Sudan'daki olaylara tepkisinin ne olduğunun sorulması üzerine Jean-Pierre, "ABD, geçiş hükümetine ordunun el koyduğuna yönelik haberlerden dolayı derinden endişelidir. Ordunun eylemlerini reddediyoruz, ev hapsine alınan Sudan Başbakanı ve diğer kişilerin bir an önce serbest bırakılması çağrısını yapıyoruz." ifadesini kullandı.
Jean-Pierre, Sudan'da yaşananların ülke halkının iradesine, barış, özgürlük ve adalet umutlarına yönelik bir saldırı olduğunu belirterek, "ABD, Sudan halkının ülkede demokratik bir geçiş talebini güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecektir ve Sudan halkının bu hedefine ulaşmasına en iyi nasıl yardım edeceğini değerlendirmeyi sürdürecektir." mesajını verdi.
BEYAZ SARAY, TÜRKİYE KONUSUNDAKİ SORULARI DIŞİŞLERİ'NE YÖNLENDİRDİ
Biden'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osman Kavala ile ilgili açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçisine yönelik açıklamaları konusundaki görüşleri ve Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Jean-Pierre, "Bu konuda söyleyecek bir şeyim yok. Bu konuyu Dışişleri Bakanlığına sorabilirsiniz." yanıtını verdi.
Jean-Pierre, "Türkiye'nin ABD'nin Ankara Büyükelçisini sınır dışı edeceğine dair bir emare var mı?" sorusuna da yanıt vermeyerek, soruların ABD Dışişleri Bakanlığına sorulması gerektiğini tekrarladı.
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