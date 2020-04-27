ABD, Somali’de 2 sivili öldürdüğünü itiraf etti

AA

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığınca (AFRICOM),Libya ve Somali’deki operasyonlarda sivillerin zarar gördüğüne ilişkin yapılan suçlamaların ardından hazırlanan raporda, 23 Nisan 2019’da yapılan bir saldırıda sivillerin öldürüldüğünün doğrulandığı belirtildi.

1 Şubat 2019 ve 31 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan saldırıların incelendiği raporda, ABD ordusuna yönelik 27 ayrı hadise hakkında suçlamada bulunulduğu, bunlardan 20’sine ilişkin dosyanın incelenerek kapatıldığı, 7’sinin ise halen soruşturulduğu ifade edildi.

Raporda, 20 hadiseden birinde kasıtsız olarak 2 sivilin öldürüldüğü, 3 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

ABD ordusu daha önce de 1 Nisan 2018’de düzenlediği saldırıda, 2 sivilin ölümüne yol açtığını itiraf etmişti.

Bu ülkede 2019’da toplam 63 hava saldırısı yapan ABD, bu yıl şimdiye kadar 39 saldırı düzenledi.