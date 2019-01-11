ABD siyasetinin yükselen yıldızı Ocasio-Cortez, 'çıplak fotolu' sahte habere tepki gösterdi

11 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD siyasetinin yükselen yıldızlarından biri olarak kabul edilen Demokrat Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen bir internet sitesinde kendisine atfen, sahte bir çıplak kadın fotoğrafının yayımlanmasına tepki gösterdi.
Fotoğrafta, küvette elinde elektronik sigara olan bir kadının ayakları görünüyor.
Sağcı haber ve yorum sitesi Daily Caller, bir ay önce sosyal paylaşım sitesi Reddit'te yer alan ve sahte olduğu anlaşılan fotoğrafı "İşte bazı insanların Aleandria Ocasio-Cortez'in selfie'si dediği fotoğraf" başığıyla yayımladı.
Ocasio-Cortez, Daily Caller'ın yayınına Twitter'dan tepki gösterdi ve "Önde gelen muhafazakar bir yayın organın sahte bir fotoğrafa yer vermesi liderlik pozisyonundaki kadınların daha fazla incelemeye tabi olduğunu gösteriyor. Muhafazakar yayın organlarından tamamen iğrenç bir tavır" dedi.
Alexandria Ocasio-Cortez, hakkındaki cinsel taciz iddialarına rağmen Yüksek Mahkeme yargıçlığına atanan Brett Kavanaugh'a gönderme yaparak "Kavanaugh'yı bu kadar hararetle savunmaları boşa değil" diye yazdı.
Ocasio-Cortez Daily Mail gazetesinin de erkek arkadaşının bir akrabasına para teklif ettiğini öne sürdü.
29 yaşındaki Ocasio-Cortez Haziran'daki ön seçimde 20 yıldır Kongre üyesi olan rakibini geçmeyi başarmış ve Kasım'da Temsilciler Meclisi'nde yemin eden en genç kadın olmuştu.
Ocasio-Cortez'in lise yıllarında bir apartmanın çatısında dans ederken çekilen 30 saniyelik videosu geçen ay Twitter'da yayımlanmıştı.
Alexandria Ocasio-Cortez'in imajına zarar vermek için yayımlandığı öne sürülen video aksine Amerikalı siyasetçinin popülerliğini artırmıştı.
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