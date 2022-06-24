ABD Senatosu'ndan silah düzenlemesine onay

AA

ABD Senatosu, iki partinin de üzerinde anlaştığı silah düzenlemesi yasasını kabul ederek, Temsilciler Meclisinin onayına sundu.

Senato'daki Cumhuriyetçiler ve Demokratların üzerinde anlaştığı silah düzenlemesi yasası, akşam saatlerinde Senato Genel Kurulunda oylandı. AA'nın haberine göre; tasarı, 33 Cumhuriyetçi senatörün "hayır" oyuna karşı, 65 senatörün "evet" oyu ile kabul edildi.

SİLAH ALMA YAŞI 21'E ÇIKARILACAK

Yasalaşması yolundaki bir sonraki adım için Temsilciler Meclisinin onayına sunulan tasarı, silah alma yaşının 18'den 21'e çıkarılmasını içeriyor.

Öte yandan tasarıda, daha önce aile içi şiddet sabıkası olan bireylerin de silah almasına birtakım kısıtlamalar getirilmesi öngörülüyor.

Tasarı, Temsilciler Meclisinin de onayını alırsa, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.