ABD'de federal hükümet kapanmaktan kurtuldu

Amerikan federal hükümetine 3 Aralık'a kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı, 35'e karşı 65 oyla kabul edildi.
Söz konusu bütçe tasarısında, afet yardımı ve Afgan mültecilerin yerleştirilmesi için acil durum fonu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yer aldı.
Bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olan tasarı, burada onaylandıktan sonra ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.
Tasarının, 2021 mali yılının sona ereceği bu gece yarısından önce onaylanarak hükümetin kapanmasının önüne geçilmesi planlanıyor.
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Temsilciler Meclisinin tasarıyı onaylayacağından ve mali yıl bitmeden Başkan Biden'ın masasına göndereceğinden emin olduğunu belirterek, "Bunu başardığımız için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.
TASARIDA ANLAŞILAMAMIŞTI
ABD Kongresi, 1 Ekim'de başlayacak 2022 mali yılına çok az süre kala federal hükümete geçici finansman sağlayacak ve ülkenin borçlanma limitini 2022'nin sonuna kadar askıya alacak bütçe tasarısı üzerinde anlaşamamıştı.
Temsilciler Meclisi'nin federal hükümetin kapanmasını önleyecek ve borç limitini askıya alacak geçici bütçe tasarısını geçen hafta onaylamasının ardından Senato'daki Demokratlar, pazartesi günü tasarıyı geçirmeye çalışmış ancak Cumhuriyetçilerin muhalefetiyle karşılaşmıştı.
ABD ekonomisi "hükümetin kapanması" ve "temerrüde düşme" riskleriyle karşı karşıya kalırken, Senato'daki Demokratlar hükümetin çalışmaya devam edebilmesi geçici bütçe tasarısını borç limitinin askıya alınmasına ilişkin tasarıdan bağımsız olarak oylamaya sunmuştu.
1980'DEN BU YANA 21 KEZ KAPANDI
ABD hükümeti, 1980 yılından bu yana fon yetersizliği nedeniyle 21 kez kapandı.
Kongre'nin gerekli harcama yasasını çıkaramaması durumunda bu, Başkan Joe Biden'ın görev başındaki ilk hükümet kapanma süreci olacak. 1977 ile 1981 yılları arasında tek dönem başkanlık yapan Jimmy Carter'dan başlayarak George W. Bush hariç tüm başkanlar, en az bir kez fon krizi yaşadı. Bu krizlerin çoğu sadece birkaç gün sürerken ABD’nin yakın tarihinde birkaç saatlik kapanmalar bile oldu.
ABD hükümeti en son 2018 yılında, Kongre'deki Demokrat Partililer'in, dönemin başkanı Donald Trump'ın ABD-Meksika sınırına duvar inşa etme önerisine karşı çıkması sırasında kapanmıştı. 35 gün süren kısmi kapanma süreci, 2019'un Ocak ayına da sarkmıştı.
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