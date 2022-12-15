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ABD Senatosu, hükümet çalışanlarına TikTok'u yasakladı

ABD Senatosu, federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlarda TikTok kullanımını yasaklayan tasarıyı oy birliği ile kabul etti. Kararın "ulusal güvenlik endişeleri" nedeniyle alındığı belirtildi

Giriş: 15.12.2022 - 04:52 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Senatosu'ndan hükümet çalışanlarına TikTok yasağı
AA

ABD Senatosu, "ulusal güvenlik endişeleri" nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliği ile kabul etti.

ABD Senatosu Genel Kurulu, "Hükümet Cihazlarında Tiktok'a Hayır Yasası" isimli yasa tasarısını oylamaya sundu. AA'nın haberine göre; tasarı, bütün senatörlerin "evet" oyunu alarak kabul edildi.

Söz konusu tasarı ile federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok uygulamasını indirmesi yasaklanıyor.

Tasarının yasalaşması için önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylanması, ardından da ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

ABD'DEKİ TİKTOK TARTIŞMALARI

ABD'li siyasetçiler ve istihbarat servisleri, uzun süredir Pekin merkezli ByteDance Ltd tarafından geliştirilen uygulamadaki kişisel bilgilerin Çin hükümetine verildiğini ve bunun da "ulusal güvenlik endişeleri" doğurduğunu belirtiyor.

TikTok yetkilileri ise bilgilerin hiçbir şekilde Çin hükümeti ile paylaşılmadığını ve hükümetin kendilerinden böyle bir talepte bulunmadığını savunuyor.

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