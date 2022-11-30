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Haberler Dünya Amerika ABD Senatosu'ndan 'eşcinsel evlilikleri koruma' tasarısına onay

ABD Senatosu, 'eşcinsel evlilikleri koruma' tasarısını onayladı

ABD'de uzun süredir tartışma konusu olan 'eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik' yasa tasarısı, Senato Genel Kurulu'ndan oy çokluğu ile geçti

Giriş: 30.11.2022 - 06:40 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Senatosu'ndan 'eşcinsel evlilikleri koruma' tasarısına onay
ABD Senatosu'ndan 'eşcinsel evlilikleri koruma' tasarısına onay
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AA

ABD Senatosu, uzun süredir tartışılan "eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik" yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti.

AA'nın haberine göre; Senato Genel Kurulu, "Evliliğe Saygı Yasası" başlıklı yasa tasarısını oyladı. 100 sandalyeli Senato'dan geçmesi için 60 oya ihtiyaç duyan tasarı, 36 "hayır" oyuna karşı 61 "evet" oyu ile kabul edildi.

Tasarı bir sonraki aşamada Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylanacak. Tasarı burada da gerekli çoğunluğu kazanırsa yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek.

ABD'de halihazırda Yüksek Mahkeme'nin 2015 tarihli kararı uyarınca eşçinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor. Ancak Yüksek Mahkeme'nin daha önce kürtajı güvence altına alan kararı iptal etmesinin ardından bu kararı da iptal edebileceği belirtilmiş ve bunun federal bir yasa ile güvence altına alınması gerektiği belirtilmişti. Bu konuda Kongre'deki Demokratlar harekete geçmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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