ABD Senatosu'nda S-400 teklifi iddiası

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Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda ABD’nin 2021 yılı Savunma Bütçesi Yetkilendirmesi için hazırlanan yasa tasarısına, S-400’ler ile ilgili ek madde konulduğu iddia edildi.

Senato'nun 25 Haziran kayıtlarında, ABD Ordusu’na, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ve Rusya’dan tedarik edilen S-400 sistemini satın alma yetkisini öngören maddenin eklendiği öne sürüldü.

Ancak eklendiği iddia edilen maddenin, ABD Güney Dakoto Senatörü John Thune tarafından yasanın tartışıldığı esnada öneride bulunulduğu sonrasında ise kabul edilmediği belirtildi.

Ek maddeye göre, Türkiye ABD'ye NATO uyumlu olmayan, sistem almayacağının garantisini verirse, ABD'nin teslim edilmiş olan S-400 sistemini satın alabileceği iddia edilmişti.