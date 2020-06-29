ABD Senatosu'nda S-400 teklifi

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Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda ABD’nin 2021 yılı Savunma Bütçesi Yetkilendirmesi için hazırlanan yasa tasarısına, S-400’ler ile ilgili ek yapıldı.

Senato'nun 25 Haziran kayıtlarında, ABD Ordusu’na, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ve Rusya’dan tedarik edilen S-400 sistemini satın alma yetkisi öngörüldü.

Ek maddeye göre, Türkiye ABD'ye NATO uyumlu olmayan, sistem almayacağının garantisini verirse, ABD teslim edilmiş olan S-400 sistemini satın alabilecek.

Eklenen yasa tasarısında şu ifadelere yer verildi:

“a) YETKİ – Bölüm b’ye tabi olarak, S-400 Füze Savunma Sistemi’nin satın alınması için gerekli olabilecek meblağların ABD Ordusu'na tahsis edilmesine izin verilir.

b) SERTİFİKA GEREKSİNİMİ – a bendindeki bir S-400 Hava Savunma Sistemi satın alma yetkisi; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Savunma Bakanlığı’na ve Dışişleri Bakanlığı’na, ABD tarafından uyumsuz olarak kabul edilen askeri cihazların satın alım veya başka şekilde kullanılmayacağına dair verilecek bir sertifikaya tabidir.”